​Религиозные группы в Алматы оштрафованы за привлечение подростков к собраниям

«Дети до 16 лет, участвующие в религиозных собраниях без согласия даже одного родителя, преследуются по закону. В Алматы таких случаев было зафиксировано 4. Родители четверых подростков 9-15 лет, которые против участия их в собраниях, обратились в суд. В частности, их обнаружили в таких религиозных объединениях, как «Свидетели Иеговы», в христианской евангельской пятидесятнической церкви «Источник жизни» и в других. Как известно, несколько лет назад во время пятничной молитвы дети и молодые люди часто пропускали занятия в школах и в университетах. Теперь по этому поводу будет внесен ряд изменений в законодательство в сфере религии», – приводит информагентство комментарий руководителя управления по делам религий города Алматы Айдара Есенбекова.

Также чиновник сообщил, что 244 приверженца «радикальных течений ислама были возвращены в традиционную религию». В 2017 году было составлено 36 административных протоколов по ст. 490 Кодекса об административных правонарушениях за «нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях». Среди них распространение религиозной литературы, проведение религиозных собраний вне установленных мест и случаи миссионерской деятельности без разрешения местного исполнительного органа. Общая сумма штрафов составила 3,8 млн тенге.