Сумма штрафов за нарушение законодательства о религии в 2017 году в Алматы составила 3,8 млн тенге
​Религиозные группы в Алматы оштрафованы за привлечение подростков к собраниям
Фото Марии Гордеевой

Четырех руководителей религиозных групп в Алматы привлекли к административной ответственности за участие несовершеннолетних в религиозных собраниях. Родители нескольких подростков обратились в суд, пишет «Казинформ».

«Дети до 16 лет, участвующие в религиозных собраниях без согласия даже одного родителя, преследуются по закону. В Алматы таких случаев было зафиксировано 4. Родители четверых подростков 9-15 лет, которые против участия их в собраниях, обратились в суд. В частности, их обнаружили в таких религиозных объединениях, как «Свидетели Иеговы», в христианской евангельской пятидесятнической церкви «Источник жизни» и в других. Как известно, несколько лет назад во время пятничной молитвы дети и молодые люди часто пропускали занятия в школах и в университетах. Теперь по этому поводу будет внесен ряд изменений в законодательство в сфере религии», – приводит информагентство комментарий руководителя управления по делам религий города Алматы Айдара Есенбекова.

Также чиновник сообщил, что 244 приверженца «радикальных течений ислама были возвращены в традиционную религию». В 2017 году было составлено 36 административных протоколов по ст. 490 Кодекса об административных правонарушениях за «нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях». Среди них распространение религиозной литературы, проведение религиозных собраний вне установленных мест и случаи миссионерской деятельности без разрешения местного исполнительного органа. Общая сумма штрафов составила 3,8 млн тенге.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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