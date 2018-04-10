​Религиозные группы в Алматы оштрафованы за привлечение подростков к собраниям

Сумма штрафов за нарушение законодательства о религии в 2017 году в Алматы составила 3,8 млн тенге
Четырех руководителей религиозных групп в Алматы привлекли к административной ответственности за участие несовершеннолетних в религиозных собраниях. Родители нескольких подростков обратились в суд, пишет «Казинформ».
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