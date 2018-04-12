​90% таможенных деклараций в Казахстане оформляется в автоматическом режиме

Внедренная в прошлом году система таможенного налогового администрирования «Астана-1» сократила время оформления на таможне. За 12 дней работы раздела «Таможенное декларирование» 90% из 7,9 тыс. документов выпущено в автоматическом режиме, сообщает пресс-служба министерства финансов.

«С 1 апреля 2018 года запущена подсистема «Таможенное декларирование» по остальным таможенным процедурам, в том числе по импорту. На сегодняшний день количество поданных деклараций на товары составляет более 7 976, из которых 90% выпущено в автоматическом режиме», - сообщают в ведомстве.

В результате нововведения, среднее время таможенного оформления по зеленому коридору сократилось до одной минуты, по желтому коридору - 13 часов 52 минуты 57 секунд, по красному - 36 часов 02 минут 25 секунд.

Информационная система «Астана-1» внедряется поэтапно. 1 октября 2017 года в эксплуатацию была введена подсистема «Таможенный транзит». Она обеспечивает следующие таможенные операции в пункте пропуска на границе: предварительное информирование, применение технических средств контроля, контроль иных государственных органов, а также таможенных процедур, связанных с транзитом товаров.

«Подсистема «Таможенный транзит» функционирует без сбоев и получила положительные отзывы от пользователей системы. На сегодняшний день количество поданных транзитных деклараций составляет более 191 тыс. штук, 91% из которых был выпущен в автоматическом режиме. Среднее время оформления составляет – 21,4 минуты», - отмечают в пресс-службе.

Также с 1 января 2018 года в эксплуатацию была введена подсистема «Таможенное декларирование» по таможенной процедуре «Экспорт». В системе обработано более 21 тысячи деклараций на товары, из них 99,5% выпущено системой автоматически. Среднее время оформления составляет 1 минута.