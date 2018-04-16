В Казахстане рассмотрят вопрос ужесточения контроля для лиц, лишенных гражданства за терроризм

Лишение гражданства для лиц, совершивших тяжкие преступления против интересов государства и террористические акты – недостаточное наказание для таких людей. Поэтому в министерство юстиции совместно с министерством внутренних дел готовы проработать поправки в законодательство, чтобы ужесточить меры контроля в отношении таких лиц, заявила в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе вице-министр юстиции Наталья Пан.

«Действительно в статью 10 (в закон «О гражданстве» - V) в 2017 году были внесены поправки, согласно которым допускается лишение гражданства за террористические преступления и за причинение иного тяжкого вреда особо важным интересам Республики Казахстан. Данный вид наказания может быть применен к двум категориям лиц – лицам, находящимся на территории Казахстана и лицам, находящимся за ее пределами», - пояснила Пан.

При этом, по ее словам, если такой человек находится за пределами Казахстана, то ему просто могут запретить въезд в страну. Куда сложнее вопрос с теми, кто лишен гражданства на территории страны.

«Статус этих лиц здесь не урегулирован», - признала вице-министр.

Она пояснила, что, кроме того, что органы внутренних дел регистрируют такую процедуру в базе данных документирования, изымают документы, свидетельствующие о принадлежности гражданства и выдают паспорт лица без гражданства, больше ничего не происходит. Да, человек лишается ряда прав, среди которых право на минимальный размер оплаты труда, право избирать и быть избранным, участвовать в управлении государством, однако «определенный объем прав у него все-таки остается».

«Совершенно верно, рецидив правонарушения существует. Мы в министерстве юстиции рассматривали этот вопрос. У нас есть закон «Об административном надзоре», и там предусматриваются сроки административного надзора. Допустим, от шести месяцев до трех лет. Может быть, стоило бы выделить эту категорию лиц без гражданства в особый статус, чтобы к ним применять более жесткие, более строгие условия наблюдения и контроля. Поскольку, да, государство и общество вправе рассчитывать, что после того, как лицо отбыло наказание 10-15-20 лет, но тем не менее, (опасность) рецидива существует. Мы готовы со своей стороны отработать с МВД соответствующие поправки в случае необходимости», - заверил Пан.

«Вопрос есть, - в свою очередь подчеркнул вице-спикер мажилиса Владимир Божко. - Здесь я думаю, надо четко определить, как дальше действовать. Потому что это террористы, осужденные. Я думаю, что конечно, правильнее будет своевременно их выявлять через имеющиеся возможности и не пускать в страну, чем потом сначала их осуждать, кормить лет 20-30, а потом не знать, куда их деть. Я думаю, что здесь есть вопрос».