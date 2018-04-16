NASA запустит орбитальную обсерваторию для поиска пригодных для жизни планет

В понедельник, 16 апреля, NASA запустит орбитальную обсерваторию TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), предназначенную для поисков потенциально обитаемых планет у далеких звезд. В общей сложности обсерватория изучит 200 тысяч наиболее ярких звезд, сообщает издание Republic.

Основной задачей TESS является поиск именно небольших планет, которые находятся в так называемой «зоне жизни» – не слишком далеко, но и не слишком близко от своих звезд, чтобы температурные условия допускали существование жидкой воды.

Наблюдение за одним отдельным участком неба будет длиться 30 дней – таким образом, TESS сможет обнаружить планеты с коротким периодом обращения, которые за это время будут проходить по диску своих звезд больше одного раза.

Современная аппаратура не в состоянии напрямую увидеть планеты, находящиеся за пределами Солнечной системы. Поэтому их обнаруживают по косвенным признакам – когда планета, вращаясь вокруг своей звезды, оказывается между ней и наблюдателями на Земле, она заслоняет часть звезды, поэтому яркость звезды временно падает.

Подобного рода поиски ведутся и с Земли, однако из-за наличия атмосферы земные телескопы могут фиксировать падение яркости звезд только на 1% – такое падение дают только большие планеты, сравнимые по размерам с Юпитером или Сатурном. Маленькие планеты снижают яркость материнских звезд на сотые доли процента – такое изменение можно зафиксировать только из космоса.