В Алматы в день проведения марафона будет перекрыта часть улиц

На время проведения Алматы Марафона – 22 апреля, с 5:00 до 14:30 – в городе будет частично перекрыто движение на некоторых дорогах. Организаторы советуют участникам мероприятия добираться до места старта на метро или автобусах, следующих по проспекту Абая – парковка на площади Республики будет затруднена, сообщает информационно-спортивный хаб.

Движение по улице Сатпаева от ул. Желтоксан до пр. Назарбаева (площадь Республики) будет закрыто с 21.04.18 с 12.00 дня до 22.04.18 до конца мероприятия (17.00). Все полосы движения будут полностью перекрыты.

Движение по пр. Назарбаева от ул. Сатпаева до пр. Аль-Фараби будет перекрыто от 05:00 до 12:00. Все полосы движения будут полностью перекрыты.

Движение по пр. Аль-Фараби от пр. Назарбаева до ул. Саина будет закрыто с 05:00 до 13:00. Южная сторона Аль-Фараби свободна для движения автотранспорта.

Движение по ул. Саина от пр. Аль-Фараби до пр. Абая будет закрыто с 05:00 до 13:30. (Западная сторона будет свободна для движения автотранспорта).

Пр. Абая от ул. Саина до ул. Байтурсынова (северная сторона будет свободна для автотранспорта), ул. Сатпаева от ул. Байтурсынова до ул. Желтоксан, ул. Байтурсынова от пр. Абая до ул. Сатпаева - движение будет перекрыто с 05:00 до 14:00.

Ул. Шашкина от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева, ул. Тимирязева от ул. Шашкина до ул. Ауэзова, ул. Сатпаева от ул. Ауэзова до ул. Байтурсынова, ул. Манаса от ул. Тимирязева до ул. Абая будут перекрыты с 05:00 до 10:30. Все полосы будут перекрыты для движения.

Ул. Западный Желтоксан от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева, ул. Желтоксан от ул. Тимирязева до ул.Сатпаева, ул. Тимирязева от ул. Западный Желтоксан до ул. Желтоксан будут перекрыты с 06:00 до 8.30. Все полосы будут перекрыты для движения.

В этом году Алматы марафон впервые за годы проведения стартует и завершится на площади Республики. Организаторы ожидают, что в нем примут участие до 15 тысяч человек.