Минобразования потратит на социсследования 3,3 млрд тенге за три года

В ближайшие три года министерство образования и науки намерено потратить на различные социологические исследования 3,3 млрд. тенге, причем, уже в текущем году – 1,3 миллиарда. В среду в ходе пленарного заседания мажилиса, обсуждая уточнения в проект трехлетнего бюджета, спикер палаты Нурлан Нигматулин усомнился в том, что результаты исследований можно будет потом применить.

«Сегодняшним уточняющим бюджетом на социологические исследования дополнительно закладывается сумма в 3,3 млрд тенге. Мы конечно не против проведения таких исследований, наверное, они нужны. Но давайте сопоставим некоторые показатели и некоторые факты. В этом же республиканском бюджете, к примеру, на пособия лицам, осуществляющим уход за инвалидами, предусматривается сумма 2,7 млрд. Министерству внутренних дел, на фоне прошедших недавно паводков, при уточнении бюджета сейчас выделяется 1,6 млрд тенге. У нас, что в сфере социологических исследований сложилась большая чрезвычайная ситуация, чем с паводками?!», - возмутился Нигматулин.

По его словам, только на текущий год ведомство потратит на социсследования 1,3 млрд тенге.

«У этого министерства в аккурат на социологические исследования (в прошлом году - V) заложена точно такая же сумма - 1,3 млрд. И сложилась она просто в зеркальном отражении ситуации текущего года. Сначала выделяется сумма 770 млн тенге, а при уточнении добавляется ещё 540 млн тенге. Складывается впечатление, план у вас – каждый год нужно потратить больше миллиарда на эти социологические исследования», - подчеркнул спикер мажилиса.

При этом, отметил он, никто бы не возражал против выделения таких средств, но только «если бы можно было бы оценить, или хотя бы увидеть, не говоря о том, чтобы применить результаты таких исследований».

«Послушайте: экспертно-аналитическое сопровождение реализации некоторых мер государственно-коммуникативной политики в условиях процесса модернизации современного Казахстана. Какую возникшую проблему прикладного характера в системе образования будет решать это исследование? Ещё большой вопрос. Но между тем на эту исследовательскую работу министерство просит без малого почти четверть миллиарда. О каком переходе на латиницу вы говорите? Вы просите такую сумму на такое исследование. И такие примеры можно найти не только по этому министерству. Если разбираться и по другим госорганам все эти примеры есть», - считает Нигматулин.

В этой связи он попросил во время отчета Счетного комитета по исполнению республиканского бюджета «очень серьёзно посмотреть и вникнуть в вопрос распределения бюджетных государственных средств, как на социологические исследования, так и на консалтинговые услуги», подчеркнув, что эти вопросы требуют пристального внимания.