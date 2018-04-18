Экс-руководитель ЕНПФ Ерденаев приговорен к 12 годам лишения свободы

Бывший председатель правления Единого национального пенсионного фонда Руслан Ерденаев приговорен к 12 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать государственные должности. Также суд постановил конфисковать сумму взятки в размере 132 млн. тенге. Другие фигуранты коррупционного дела получили от 7 до 11 лет лишения свободы.

Так, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Какимжанов признал Ерденаева виновным в хищениях и взяточничестве.

Бывший зампред ЕНПФ Дабыр Медетбеков приговорен к 11 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать государственные должности, а также в связанных с государством организациях, кроме того суд постановил взыскать с него сумму взятки в размере 98 млн тенге.

Начальник управления финансовых рисков департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Муса Бахтов получил 7 лет лишения свободы, председатель наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Бахытжан Кенжебаев - 8 лет лишения свободы с запретом занимать должности в госорганах и связанных с государством компаниях сроком на 5 лет.

Директор ТОО "БузгулАурум" Азат Найзагарин приговорен к 7 годам лишения свободы, также судья постановил запретить ему занимать государственные должности и должности в связанных с государством организациях.

Заместителя директора компании «МегаТрансАзия» Талгаса Туртаева судья постановил освободить из-под стражи немедленно по амнистии.

Также солидарно ответчики должны возместить ЕНПФ 5 миллиардов тенге по гражданском иску. Они могут обжаловать это решение.

В январе 2017 года стало известно об аресте части топ-менеджмента Единого накопительного пенсионного фонда. Задержание председателя правления фонда Руслана Ерденаева и его подчиненных произошло на фоне декабрьской проверки, начатой департаментом Комитета национальной безопасности по Алматы. Её предметом стала сделка между ЕНПФ и геологоразведочной компанией «Бузгул Аурум». Точная причина начала расследования неизвестна, однако основанием могла стать распространенная в СМИ информация о пропаже из ЕНПФ 5 млрд тенге, которые были инвестированы в ценные бумаги ТОО «Бузгул Аурум». Облигации компании назвали «мусорными», поскольку у них фактически не было обеспечения.

Сделка между фондом и «Бузгул Аурум» была проведена 6 октября 2016 года. Её сумма составила 5 млрд тенге. Общий размер облигационной программы «Бузгул Аурум», которая также началась 6 октября, составил 30 млрд тенге с номинальной стоимостью одной акции в 10 тыс. тенге и сроком её обращения в 5 лет. Проспект выпуска этих облигаций предусматривал вознаграждение в размере 19% годовых с ежегодной выплатой купона.

Однако данных о провале сделок не поступало. В финансовой отчетности «Бузгул Аурум» по итогам третьего квартала было сказано, что к концу октября привлеченные в рамках облигационной программы средства находились на её расчетном счету. В январе 2017 года Ерденаев признал свою вину и начал сотрудничество со следствием. Тогда же меру пресечения – содержание под стражей – сменили на домашний арест.

Также по делу ЕНПФ проходят начальник управления финансовых рисков департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Муса Бахтов, председатель наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Бахытжан Кенжебаев, директор ТОО «Бузгул Аурум» Азат Найзагарин. Они подозревались в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности. Им предъявлено обвинение по статье 189 части 4 пункта 2 (присвоение и растрата вверенного чужого имущества).