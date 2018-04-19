В четверг во время пленарного заседания сенат принял закон, согласно которому Казахстан и Таджикистан обменяются земельными участками для строительства дипломатических представительств. Как сообщил депутатам вице-министр иностранных дел Ержан Ашикбаев, срок аренды для обоих сторон составит 49 лет, а годовой размер оплаты – 1 сомони и, соответственно, 1 тенге.

«В соответствии с соглашением, таджикская сторона представляет казахстанской стороне в возмездное землепользование земельного участка площадью 1 га в городе Душанбе по проспекту Самани в дипломатическом районе под строительство здания посольства Казахстана. Срок аренды составляет 49 лет с арендной платой 1 сомони в год», - сообщил Ашикбаев.

В свою очередь казахстанская сторона, по его словам, на паритетной основе также предоставляет таджикской стороне земельный участок площадью 1 гектар в городе Астана, южнее улицы Шамши Калдаякова. Срок аренды также составляет 49 лет, а оплата – 1 тенге в год.

«В соответствии со статьей 6 пунктом 7 Земельного кодекса Республики Казахстан право землепользования иностранным государством на территории Казахстана осуществляется в соответствии с международными договорами, ратифицированными Казахстаном. В соответствии с пунктом 3 законопроекта, данные земли не должны быть обременены каким-либо обременением», - объяснил вице-министр.

Он также напомнил, что в мае 2017 года акимат Астаны завершил работы по сегментации этого земельного участка, сегодня он находится в государственной собственности.

«В связи с этим Казахстан начал процедуру ратификации соглашения. Согласно статье 13 соглашения оно вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления всех необходимых внутригосударственных процедур. Следует отметить, что парламент Таджикистана ратифицировал соглашение постановлением от 1 октября 2014 года», - заключил Ашикбаев.