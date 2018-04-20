«АлмаТел Казахстан» обязали выплатить 2 млрд тенге за нарушение авторских прав

АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан», работающее под брендом «АЛМА ТВ», на протяжении полугода транслировал выступления зарубежных исполнителей через ретрансляцию телеканалов Muzlife и Muzzone с нарушением авторских прав, сообщает Sputnik .

По данным агентства, Казахстанское общество по управлению правами интеллектуальной собственности обратилось в суд с иском к ТОО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» о взыскании компенсации в размере 2 млрд 180 млн 388 тыс тенге. В конце декабря специализированный межрайонный экономический суд Алматы отказал в удовлетворении исковых требований общества.

«Тогда Казахстанское общество и третье лицо — ТОО Web Content — подали апелляционную жалобу. В суде было установлено, что с 1 октября 2015 года по 1 апреля 2016 года «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» без разрешения и без выплаты правообладателю вознаграждения транслировал по кабельному телевидению более 9,3 тысячи выступлений зарубежных исполнителей через ретрансляцию телеканалов Muzlife и Muzzone. Общество потребовало денежную компенсацию за незаконное использование 514 исполнений», - пишет Sputnik.

7 марта судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда удовлетворила требования общества и постановила взыскать с «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» денежную компенсацию в указанном истцом размере.

Ранее акционерное общество сообщило KASE о наложении 12 апреля 2018 года ареста на его имущество. Арест наложен на денежные средства, находящиеся и поступающие в кассу АО «АлмаТел Казахстан», движимое и недвижимое имущество, принадлежащее этой компании, а также денежные средства и другое имущество, находящееся в банках второго уровня.