Мир за ночь. 22-23 апреля 2018 года

Страны G7 решили продолжить санционную политику в отношении России, Совет безопасности ООН в очередной раз заявил о необходимости своей реорганизации, президент Франции призвал коалицию западных государств остаться в Сирии после нейтрализации Исламского государства, в Кабуле произошёл очередной теракт во время регистрации избирателей на парламентские выборы, в Армении задержан один из лидеров оппозиции.

Министры иностранных дел стран «Группы семи» (G7 —Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) договорились продолжать вести политику санкций в отношении России из-за ситуации в Украине. Об этом говорится в заявлении МИД Канады, пишет Коммерсант.

Вместе с тем за продолжение политики санкций, которые действуют в отношении России из-за восточной Украины, ​выступила и министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. По её мнению, международному сообществу необходимо добиться того, чтобы Москва выполнила свои обязательства по минским соглашениям. Министр также заявила о необходимости занять позицию «единства и силы» и во время диалога с Москвой и по сирийскому вопросу.

Структура Совета безопасности ООН больше не отражает баланс сил мире, уверен генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гуттериш. «У нас есть структурная проблема в СБ. Он представляет тот мир таким, как он выглядел после Второй мировой войны, но уже не представляет сегодняшний мир. Вето стало инструментом, который используется слишком часто. Идет дискуссия о реформах, чтобы СБ больше соответствовал сегодняшнему миру. Как я уже неоднократно говорил: без реформы Совета Безопасности не будет полной реформы ООН», - цитируют его Ведомости.

Гуттериш констатировал возвращение холодной войны, но указал на отличие от прошлого. «Теперь Соединенные Штаты и Россия не контролируют всех, как это было тогда. Многие страны очень активны в регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует двух однородных контролируемых блоков», - считает он. Генсек ООН признал, что в существующем виде СБ организации не в состоянии решить конфликт в Сирии.

Структурные проблемы СБ ООН обсуждались на неформальной встрече его представителей 21-22 апреля в шведской провинции Сконе, на вилле бывшего генсека ООН Дага Хаммершельда. Гуттериш признал, что вопрос об ответственность за химатаки в Сирии фактически «полностью парализовал» СБ ООН. Встреча в Швеции дала надежду на выход из этого «драматического тупика». «У нас была очень конструктивная дискуссия, и мы приняли некоторые перспективные решения», - отметил генеральный секретарь ООН.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что США, Франция и их союзники должны остаться в Сирии после разгрома террористической организации «Исламское государство», пишет Коммерсант. «В день, когда мы закончим войну с ИГ, если мы полностью уйдем, <...> мы отдадим инициативу иранскому режиму, Башару Асаду и этим ребятам. И они подготовят новую войну, они будут подпитывать новых террористов,— заявил Макрон.— Даже после окончания войны против ИГ США, Франция, наши союзники, все страны региона, даже Россия и Турция будут играть важную роль в создании новой Сирии».​

В Сирии готовятся к открытию нового фронта, где в прямое противостояние могут оказаться втянуты не только Россия и США, но также Израиль и Иордания. 19 апреля российский военно-дипломатический источник сообщил о планах боевиков провести на юге Сирии широкомасштабную военную операцию. Ее цель — создание под патронажем США автономного от Дамаска территориального образования.

По последним данным, жертвами теракта в столице Афганистана стали более 50 человек, пишут Ведомости. Взрыв у центра регистрации избирателей в Кабуле устроил террорист-смертник. Теракт произошел около 10.00 в воскресенье (11:30 по времени Астаны). Спустя два часа аналогичное нападение произошло в провинции Баглан на северо-востоке страны, там погибли семь человек.

Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная террористическая организация «Исламское государство». В Афганистане 14 апреля началась регистрация избирателей для участия в объединенных парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь. По данным BBC, с момента начала регистрации произошло по меньшей мере четыре нападения на центры регистрации. ​

Министр внутренних дел Афганистана рассказывал BBC, что Талибан и ИГ убивают гражданских лиц, чтобы настроить людей против правительства и спровоцировать хаос. За выборами в законодательные органы власти в этом году последуют президентские выборы в 2019 году. По оценкам новостной службы, правительство Афганистана полностью контролирует лишь 30 процентов территории страны, в то время как оставшиеся районы находятся под угрозой нападений Талибана и, в меньшей степени, ИГ.

В Армении полиция задержала одного из лидеров оппозиции Никола Пашиняна после того, как премьер-министр Серж Саргсян прервал встречу с ним, сообщает BBC. Во время неё Саргсян выразил удовлетворение тем, что его соперник согласился на его многочисленные призывы к переговорам. Пашинян ответил, что прибыл на встречу с президентом с единственным намерением - обсудить условия отставки премьер-министра и мирной передачи власти.

Саргсян назвал это требование шантажом и покинул помещение. Пашинян обратился к журналистам и повторил призыв к своим сторонникам продолжать протесты. Полиция заявила, что Пашинян не подвергался аресту, хотя его увели с уличного митинга, участники которого уже несколько дней протестуют против принятой парламентом поправки к конституции, усиливающей роль премьер-министра. Местонахождение Пашиняна остается неизвестным

Оппозиция считает бывшего президента Сержа Саргсяна виновным в обострении отношений с Турцией и Азербайджаном, а также в нежелании пойти на меры по улучшению состояния малоимущих слоев населения в Армении. Саргсяна также критикуют за то, что его правительство поддерживает тесные отношения с Россией, где восемь лет назад схожий политический маневр размена постами между президентом и премьер-министром позволил Владимиру Путину остаться у власти.

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел основные принципы борьбы с коррупцией. Теперь оценка коррупционных рисков будет учитываться при кредитовании стран, а правительствам предлагается на добровольной основе проходить проверку на уязвимости их систем управления. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи глав Минфинов и Центробанков стран, входящих состав МВФ, пищет Коммерсант.

«Эти изменения касаются методических указаний по вопросам управления от 1997 года фонда и предусматривают более систематическое, непредвзятое, действенное и беспристрастное взаимодействие с государствами-членами»,— говорится в документе.

В заявлении отмечается, что для настоящей борьбы с коррупцией «также необходимо решить проблему содействия коррупционной практике со стороны частных субъектов». «Для этого мы будем предлагать государствам-членам добровольно соглашаться на оценку своих нормативно-правовых и институциональных основ в рамках надзора с тем, чтобы убедиться, что они преследуют подкуп иностранных должностных лиц и располагают механизмами для прекращения отмывания и сокрытия "грязных " денег»,— сообщает МВФ.