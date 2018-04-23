​Гражданам Индии временно открыт трёхдневный безвизовый режим при транзите через Казахстан

Граждане Индии, следующие транзитом через Казахстан локальными авиалиниями, могут находиться в стране без визы в течение трёх дней. Режим начинает действовать 23 апреля и закончится 31 декабря 2018 года, сообщает пресс-служба авиакомпании Эйр Астана.

«С 23 апреля по 31 декабря 2018 года для граждан Республики Индия, следующих транзитом казахстанскими авиакомпаниями в третьи страны через Астану и Алматы, действует 72-часовой безвизовый режим. Соответствующее постановление правительства Казахстана было подписано 10 апреля текущего года», - говорится в сообщении перевозчика.

Эйр Астана выполняет рейсы из Алматы в Дели ежедневно, а из Астаны в Дели три раза в неделю. Прямой рейс, соединяющий столицы Казахстана и Индии, начал работу 2 июля 2017 года. C момента начала авиасообщений между двумя странами перевезено почти 570 тыс. пассажиров и более 5,6 тыс. тонн груза.

Транзитный пассажиропоток Эйр Астаны за первый квартал этого года вырос на 62% относительно аналогичного периода прошлого года, и сейчас составляет почти 30% от общего пассажиропотока. Аналогичный режим также продолжает действовать для граждан Китая, следующим транзитом через Казахстан.