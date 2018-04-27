Затраты казахстанцев на медпомощь способны привести к бедности

Высокие затраты казахстанцев на медицинскую помощь могут привести их к бедности, заявил в пятницу в ходе коллегии министерства здравоохранения управляющий директор по стратегии и методологии фонда обязательного медицинского страхования Серик Танирбергенов. По его словам, граждане оплачивают даже те услуги, которые должны предоставляться в рамках государственного объема бесплатной медицинской помощи (ГОМБП). В это связи, в текущем году будет проведена оптимизация пакета ГОМБП.

«Наши граждане несут большие финансовые затраты на медпомощь, и эти затраты способны привести к бедности», - заявил Танибергенов, отметив, что уровень расходов на здравоохранение в Казахстане составляет 3,7% к ВВП, что «значительно ниже, чем в странах с аналогичным уровнем развития». При этом доля частных расходов составляет 41%.

«Этот показатель более чем в два раза превышает международный рекомендуемый уровень в 20%. То есть, при повышении этого показателя создается высокая вероятность того, что граждане могут стать бедными», - подчеркнул управляющий директор фонда.

По его информации, более 30% всех частных расходов направляется на приобретение платных медуслуг, которые уже декларированы в сегодняшнем объёме ГОБМП – это стационарная помощь, на которую направляется 58,4 млрд частных средств, амбулаторно-поликлиническая помощь и реабилитационные услуги.

«Больше всего затрат на ГОБМП расходуется на стационарную помощь. При этом, в стационарной помощи основным потребителем медуслуг является экономически не активное население, то есть дети, пенсионеры, инвалиды и так далее», - добавил Танибергенов.

Статистика показывает, что в 2017 году во всех стационарах Казахстана было госпитализировано 2,9 млн человек, из них 68% - это экстренная госпитализация, основными причинами которой являются хронические неинфекционные болезни, травмы и состояния, связанные с беременностью. В 30% - это плановая госпитализация. Кроме того, 46% всех пациентов, госпитализированных в стационар, это льготные группы населения, на которые приходится порядка 50% всего бюджета стационарной помощи. 17% всех случаев госпитализации - это те состояния, которые «теоретически могли быть пролечены в дневном стационаре».

«В этой связи мы планируем в 2018 году провести работу по детализации, оптимизации, конкретизации ГОБМП. Для этого формируется детальный список диагностических услуг на уровне первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностической, а также условий их применения. Также будут пересмотрены списки хронических заболеваний, которые подлежат динамическому наблюдению», - проинформировал Танибергенов.