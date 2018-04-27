Сменились послы Казахстана в Испании, Канаде и Корее

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в пятницу провел ротацию послов страны в Испании, Канаде и Южной Корее, сообщила Акорда.

Так, новым послом Казахстана в Испании назначен Константин Жигалов, освобожденный от должности посла в Канаде.

Бакыт Дюсенбаев, работавший послом Казахстана в Испании, назначен послом в Корее.

Послом в Канаде стал Акылбек Камалдинов. Он освобожден от должности вице-министра иностранных дел.

Дулат Бакишев, работавший послом Казахстана в Корее, указом президента освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

58-летний Константин Жигалов – выпускник КазГУ им. Кирова. В разные годы работал помощником президента, был заместителем министра иностранных дел. Работал послом Казахстана в Польше, затем в Бельгии и Евросоюзе, с 2012 года был послом в Канаде.

48-летний Бакыт Дюсенбаев – выпускник МГУ им. Ломоносова и Дипакадемии при МИД России. Работал в структуре МИД Казахстана, с 2012 года возглавлял посольство в Испании.

56-летний Акылбек Камалдинов – выпускник КазГУ им. Кирова. С начала 1990-х работает в системе МИД Казахстана. В 2007-2016 годах был послом Казахстана в Японии. С марта 2016года работал вице-министром иностранных дел.

47-летний Дулат Бакишев – выпускник КазНУ им. аль-Фараби и Yonsei University. Возглавлял секретариат Совещания по выработке мер доверия в Азии, был послом по особым поручениям МИД, дважды – в 2006-2008 годах и с 2012 годах до настоящего времени работал послом в Корее.