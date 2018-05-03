Назарбаев сравнил армию с часовым, который никогда не покидает свой пост
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Президент Казахстана отметил особое значение армии в условиях растущей нестабильности в мире
Фото Жанары Каримовой

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе торжественной церемонии присвоения высших воинских и специальных званий отметил особое значение военно-силового блока страны в условиях растущей нестабильности в мире.

«В условиях растущей нестабильности в мире, о которой вы все знаете, военно-силовой блок государства приобретает особое значение для защиты независимости и спокойствия нашего народа. Наша армия, правоохранительные структуры являются надежным щитом безопасности страны, незыблемым гарантом суверенитета», - сказал Назарбаев.

Президент подчеркнул , что «сегодня традиции боевой доблести и воинской чести старшего поколения приумножают вооруженные силы независимого Казахстана». «Суть воинского призвания - всегда быть на страже интересов родного отечества. Ведь армия - это вечный часовой, который никогда не покидает свой пост», - отметил Назарбаев.

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