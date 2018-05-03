Президент Казахстана отметил особое значение армии в условиях растущей нестабильности в мире

Назарбаев сравнил армию с часовым, который никогда не покидает свой пост
Алия Иксанова, Астана, Vласть
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе торжественной церемонии присвоения высших воинских и специальных званий отметил особое значение военно-силового блока страны в условиях растущей нестабильности в мире.
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