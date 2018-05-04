Нацбанк пока не может преодолеть долларизацию депозитной базы - Акишев

Прежде чем говорить о будущих мерах стимулирования, целесообразно остановиться на проблемах, которые накопились в банковском секторе за последние годы, заявил председатель Национального Банка Данияр Акишев на парламентских слушаниях в сенате.

«Структура депозитов всегда была представлена как тенговыми, так и валютными накоплениями. При негативном развитии экономической ситуации происходил перекос в сторону валютной части. В последние годы мы смогли сформировать позитивную динамику снижения уровня долларизации в Казахстане. С максимального значения в 70% в январе 2016 года ее уровень снизился до 44% в марте 2018 года», - сказал Акишев.

Он добавил, что кредитовать в иностранной валюте компании, которые не имеют валютных доходов, нельзя. В случае колебаний валютный риск трансформируется в кредитный, и банк начинает испытывать проблемы, которые чувствуют вкладчики. Нацбанк запретил на уровне закона кредитование физических лиц в иностранной валюте.

«Однако пока объем валютных депозитов превышает объем валютных кредитов. По мере снижения долларизации ситуация будет постепенно выправляться. Пока же банки балансируют свою валютную позицию инструментами валютного рынка», - проинформировал Акишев.

«К сожалению, мы не можем быстро преодолеть долларизацию депозитной базы. Существуют крупные вклады в иностранной валюте. Эти вклады принадлежат крупным клиентам или связанным с банками лицам. Для них на первый план выходят не вопросы ставок по депозитам или гарантия со стороны КФГД (Казахстанский фонд гарантирования депозитов - V), а сохранность», - подытожил глава Нацбанка.