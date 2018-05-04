Банки сознательно искажали реальную картину об уровне плохих кредитов - Акишев

Проблемные банки не выдают хороших кредитов, рост их ссудного портфеля не сопровождается усилением капитальной базы. Стандарты управления рисками и корпоративного управления в них нельзя назвать высокими, а качество ссудного портфеля остается достаточно низким, заявил председатель Национального Банка Данияр Акишев на парламентских слушаниях в сенате.

«Банки сознательно шли на искажение реальной картины об уровне плохих кредитов. Для сокрытия качества кредитов в финансовой отчетности активно использовали такой инструмент как реструктуризация займов. Это было связано с введением в 2016 году Национальным банком прямого ограничения на уровень плохих кредитов в размере не более 10% от ссудного портфеля», - рассказал Акишев.

Он также подчеркнул, что реальный уровень плохих кредитов в 2012 году составлял 41,5%, сейчас – 23,6%. Согласно официальной статистике, уровень плохих кредитов в эти годы не превышал 10%.

«По оценке Национального банка уровень достаточности капитала банковской системы с учетом реального уровня плохих кредитов находился до 2017 года в отрицательной зоне. Только после списания плохих кредитов БТА, Bank RBK и ряда других достаточность капитала вернулась в 2017 году в положительную зону. За период с конца 2016 года реальный уровень плохих займов снизился с 32% до 23% от ссудного портфеля. В абсолютном выражении произошло снижение с уровня в 4,9 миллиардов до 3 миллиардов тенге», - также отметил глава регулятора.

Акишев также обратил внимание на то, что, несмотря на сокращение уровня плохих кредитов в абсолютном выражении, в относительном их доля все еще высока, что связано, с первую очередь, с сужением ссудного портфеля банков.