Почти все вклады в Банке Астаны покрывает система фонда гарантирования депозитов - Акишев

За вклады до 10 миллионов тенге граждане могут не переживать, заверил он
Алия Иксанова, Астана, Vласть
Почти все вклады в Банке Астаны, который ввёл ряд ограничений для своих клиентов, подпадают под критерии системы Казахстанского фонда гарантирования депозитов, заявил глава Национального банка Данияр Акишев.
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