Почти все вклады в Банке Астаны покрывает система фонда гарантирования депозитов - Акишев

Почти все вклады в Банке Астаны, который ввёл ряд ограничений для своих клиентов, подпадают под критерии системы Казахстанского фонда гарантирования депозитов, заявил глава Национального банка Данияр Акишев.

«Для того, чтобы потребитель, в первую очередь простой гражданин, не имел проблем в будущем с никаким банком создана система гарантирования депозитов физических лиц. Вы знаете, что любой депозит, счет, карточный счет - гарантирован со стороны фонда гарантирования депозитов, который находится в ведении Национального банка и сумма в тенге до 10 миллионов полностью гарантируется государством», - сказал Акишев на парламентских слушаниях, посвящённых роли банковского сектора в развитии экономики Казахстана.

«В этих условиях, те граждане, которые имеют депозиты до этой суммы (до 10 миллионов тенге - V.), могут не волноваться за свои деньги. Это, в том числе, касается и Банка Астаны, мы видим там, что почти 99% всех счетов покрыты системой гарантирования депозитов. Здесь, я думаю, проблем нет», - заявил он.

Банк Астаны испытывает трудности с ликвидностью в последние недели, в связи с чем ввел ограничения на снятия и переводы денег для своих клиентов. Акционеры банка заявляют о том, что ведут переговоры с Нацбанком о срочном займе и стратегическими инвесторами.

Регулятор не приостанавливал и не отзывал лицензию банка.