Утвержден график перехода на латиницу в образовательных учреждениях

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев утвердил график перехода на латинский алфавит до 2025 года на всех уровнях образования, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на приказ главы ведомства.

Согласно утвержденному графику, уже в 2018 году будут разработаны и переведены на латинскую графику учебники, учебно-методические комплексы для нулевых классов. С этого же года профессорско-преподавательский состав вузов независимо от форм собственности начнет посещать курсы повышения квалификации по переходу на латинскую графику.

В следующем году курсы повышения квалификации по переходу на латиницу пройдут 9038 учителей средних школ и 5000 преподавателей колледжей и техникумов, на латинскую графику будут переведены учебники для первых классов, пройдут экспертизу и будут переизданы уже переведенные на латиницу учебники для нулевых классов.

Таким образом, уже в 2020 году обучаться на латинской графике начнут нулевые и первые классы, первый курс колледжей и техникумов. Бакалавры и магистранты начнут обучаться на латинской графике с 2021 года, докторанты - с 2022 года.

С подробным графиком можно ознакомиться на портале «Открытые НПА».