Экономисты предупредили Трампа об угрозе новой Великой депрессии

Экономисты в США обратились с открытым письмом к президенту Дональду Трампу и Конгрессу. Они утверждают, что протекционистская торговая политика Вашингтона является угрозой экономическому росту страны и негативно отразится на американцах. Документ подписали 1157 экономистов, среди которых бывшие советники президентов США Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего, Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, а также 15 лауреатов Нобелевской премии, сообщает Коммерсант .

В документе упоминается, что в 1930 году аналогичное обращение к Конгрессу подписали 1028 экономистов, но их слова не были услышаны. Тогда специалисты призывали президента Герберта Гувера отклонить закон Смута—Хоули о пошлинах, ставшего одним из факторов предшествовавших Великой депрессии. Принятие закона привело к ответной реакции других государств и падению торгового оборота. Текст нового письма дублирует предыдущий документ.

Подписавшие обращение экономисты призывают господина Трампа не повторять прошлых ошибок. Они отмечают, что с 1930-го многое изменилось, в том числе значительно увеличилась роль торговли в экономике США, но «фундаментальные экономические принципы, изложенные ранее, остались прежними».

«Сегодня американцы сталкиваются с множеством новых протекционистских действий, включая угрозы выхода из торговых соглашений, призывы к изменению тарифов в ответ на торговые дисбалансы и введение новых пошлин даже на сталь и алюминий, используемых производителями США»,— напоминают специалисты. Они уверены, что подобные действия «провоцируют другие страны на ответные меры», а «тарифные войны не способствуют миру во всем мире».

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия в начале марта. Позднее США отсрочили применение повышенных тарифов на импорт стали и алюминия в отношении стран Евросоюза, Канады и Мексики, продлив переговоры на месяц. В Брюсселе ранее заявляли, что не готовы на уступки, так как считают меры защитой рынка под прикрытием национальной безопасности.