Несколько десятков человек собрались на несанкционированный митинг в Алматы

В четверг несколько десятков человек вышли на несанкционированный митинг в центре Алматы, многие из них были задержаны полицией, передал корреспондент Vласти.

Признанная экстремисткой организация Демократический выбор Казахстана призывала своих сторонников выйти на митинг за свободу политических заключенных в четверг, 10 мая. В 11 часов утра на улице Панфилова в центре Алматы собрались несколько десятков человек с транспарантами и синими шарами.

Несколько десятков человек были задержаны на месте и погружены в полицейские газели. Среди задержанных были случайные прохожие.

Позже пресс-служба ДВД Алматы распространила сообщение о «попытке организации митинга». «10 мая около 11:00 часов у здания ГАТОБ им. Абая группой граждан была организована попытка проведения незаконного митинга. Прокуратурой собравшимся были разъяснены права и обязанности по недопущению противоправных действий, в результате некоторые из них доставлены в РУВД для выяснения обстоятельств», - говорится в пресс-релизе.

Есильский районный суд Астаны признал деятельность движения Демократический выбор Казахстана экстремистской 13 марта 2018 года. Суд также запретил распространение информационных материалов ДВК через СМИ, сети телекоммуникаций, социальные сети, мессенджеры и видеохостинги.

Несистемное движение Демократический выбор Казахстана было создано в конце апреля 2017 года. Его основателем выступил бывший председатель правления БТА Банка Мухтар Аблязов, который находится в эмиграции с 2009 года. Согласно приговору специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы, он признан виновным в создании и руководстве преступным сообществом, злоупотреблении служебными полномочиями, а также хищении, отмывании и незаконном использовании средств банка. Общая сумма причиненного ущерба по оценке суда превышает $7,5 млрд.

Суд приговорил Аблязова к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества, наложением штрафа в 300 МРП и лишением права занимать должности в банковском секторе в течение трех лет. Уголовные дела против Аблязова также возбуждены в России и Украине, которые добиваются его выдачи властями Франции, где он проживает в настоящий момент.