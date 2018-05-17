Временное соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС подписано на АЭФ

Временное соглашение о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном подписано в ходе Астанинского экономического форума в четверг.

Документ представляет собой первый этап по формированию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Он предусматривает снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин по достаточно широкой номенклатуре товаров. Реализация соглашения позволит значительно увеличить объемы взаимной торговли, которая за прошлый год составила $2,7 млрд.

«Во временном соглашении предусмотрен эффективный механизм разрешения споров - в том числе, арбитраж. Арбитров определяют стороны и договариваются, в том числе, о месте арбитража, также создаётся совместный комитет на уровне высоких должностных лиц сторон, предусмотрено создание бизнес-диалога», - сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

Временное соглашение заключается на три года, за это время стороны планируют договориться по полноформатному соглашению о зоне свободной торговли.