Это произойдет благодаря новой налоговой реформе
Около 4 трлн тенге налогов дополнительно будет собирать Казахстан к 2025 году – премьер
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

К 2025 году власти Казахстана планируют дополнительно собирать в республиканский бюджет около четырех триллионов тенге налогов. Об этом в пятницу в рамках панельной сессии XI Астанинского экономического форума сообщил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

«В прошлом году мы приняли новый Налоговый кодекс, провели новую налоговую реформу. Этот кодекс начал действовать с начала этого года. Эта налоговая реформа направлена на поиск источников инвестиционного роста. Благодаря этим изменениям мы планируем к 2025 году дополнительно собрать около 4 трлн тенге налогов», - сообщил Сагинтаев.

Он также отметил, что в системных реформах «большое место» отводится дерегулированию.

«Это очень большая задача. За последние 4 года мы провели, в рамках облегчения ведения бизнеса, шесть пакетов реформ. Это даст нам возможность быстро двигаться, перестроить свою экономику», - проинформировал премьер, отметив, что сейчас дерегулирование происходит не только в рамках бизнеса, но и в целом по всем направлениям.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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