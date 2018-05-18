На Шымкентском НПЗ завершились ремонтные работы

17 мая на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе в полном объёме завершились капитальные ремонтные работы с опережением на два дня графика планово-предупредительного ремонта, утвержденного министерством энергетики, сообщает пресс-служба «ПетроКазахстан Ойл Продактс».

«В рамках капитального ремонта с целью дальнейшего обеспечения бесперебойной и безаварийной работы на длительный период, проведены техническое освидетельствование, ремонт технологического и насосно-компрессорного оборудования, трубопроводов, производственных печей, электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики основных и вспомогательных цехов», - говорится в распространённом сообщении.

Кроме этого, по данным компании, проведены мероприятия по интеграции действующих технологических установок и новых установок крупного технологического объекта – комплекса установки каталитического крекинга RFCC, построенного в рамках проекта модернизации завода.

«По завершении капитального ремонта в соответствии с технологией производства и правилами безопасности произведен пуск технологических установок завода с выработкой товарной продукции», - говорится в заключении релиза.

«ПетроКазахстан Инк.» – группа компаний, акционерами которой являются «CNPC E&D» (67%) и РД «КазМунайГаз» (33%). Объём переработки нефти ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» за 2017 год - 4,7 млн. тонн (107,47% от плана). Шымкентский НПЗ остановился с целью проведения капитального ремонта 10 апреля 2018 года. В 2017 году завершен этап первый модернизации завода, завершение второго этапа запланировано в третьем квартале 2018 года.