В республике «очень большие проблемы» с соблюдением прав мигрантов, считают инициаторы
В Казахстане намерены создать профсоюз трудовых мигрантов
Фото Жанары Каримовой

Федерация профсоюзов Казахстана планирует создать профсоюз мигрантов с целью эффективной защиты их трудовых и социальных прав, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление заместителя председателя федерации Ерлана Саирова.

«Казахстан является страной, во-первых, транзитером трудовых потоков, во-вторых, реципиентом. В нашу страну приезжает очень много людей, они работают на постоянной основе, в том числе из Кыргызстана и Узбекистана. И здесь главным вопросом является защита прав этих людей. В Казахстане есть очень большие проблемы с соблюдением прав людей, которые работают на территории Казахстана. Эти все аспекты будут обсуждаться. На основе комплексного обсуждения у нас есть намерение создать профсоюз трудовых мигрантов. Основная цель - эффективная защита трудовых и социальных прав», - отметил Саиров, имея в виду круглый стол на тему социально-трудовых отношений в странах Центральной Азии, который проходит в настоящий момент.

Он добавил, что на сегодняшний день товарооборот со странами Центральной Азии составляет $3,6 млрд, а с представителями региона в республике функционирует более 4 тыс. предприятий, которые работают в приграничных районах.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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