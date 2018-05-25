Он будет сопровождаться дождем и градом
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В Астане вновь ожидается сильный ветер, предупреждают синоптики
Фото Тамары Вааль

В Астане и столичном регионе на выходные ожидается сильный ветер, дождь и гроза, говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

По данным Казгидромета, в Астане в субботу днем и в воскресенье ожидается временами гроза, возможен град, ветер 15-20 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду.

В Акмолинской области местами гроза, шквал, возможен град, порывы ветра могут достигать 23-28 метров в секунду.

На этой неделе обрушившийся на столицу ураган снес кровли с нескольких зданий, повалил башенный кран, повредил здания Дворца мира и согласия и Национального музея. По данным ДЧС, для устранения последствий урагана потребуется 235 млн. тенге.

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