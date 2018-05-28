Аграрный налог может быть внесен в законодательство осенью - Шукеев

Министерство сельского хозяйство планирует упростить налоги для сельхозтоваропроизводителей и создать единый аграрный налог, заявил в понедельник журналистам в кулуарах правительственного часа в мажилисе вице-премьер, министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев. По его словам, данный вопрос сейчас находится на стадии согласования с другими госорганами, и, возможно, будет внесен в законодательство осенью 2018 года.

«Это наше предложение (ввести аграрный налог - V). Нам надо упростить налогообложение. Очень много видов налогов (у сельхозтоваропроиводителей - V). На самом деле, налогов от сельского хозяйства в бюджет поступает мало. Если мы введем один понятный налог, привязанный, например, к используемой площади земли, то налога поступит больше и администрировать будет легче», - уверен Шукеев.

При этом он подчеркнул, что введение аграрного налога – это мнение министерства сельского хозяйств, но есть мнение других министерств, и «надо их учитывать».

«Например, говорят, что не будет расти налоговая грамотность. Некоторые говорят, что может образоваться налоговый оффшор. Все мнения имеют право на жизнь. Будем обсуждать. Сейчас это включено в проект о внесении изменений в законодательство. Сейчас мы его сформулировали и осенью, надеемся, будем принимать», - сообщил Шукеев.