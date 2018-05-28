Аграрный налог может быть внесен в законодательство осенью - Шукеев

Пока этот вопрос находится на стадии обсуждения
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Министерство сельского хозяйство планирует упростить налоги для сельхозтоваропроизводителей и создать единый аграрный налог, заявил в понедельник журналистам в кулуарах правительственного часа в мажилисе вице-премьер, министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев. По его словам, данный вопрос сейчас находится на стадии согласования с другими госорганами, и, возможно, будет внесен в законодательство осенью 2018 года.
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