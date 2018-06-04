Toyota передала четыре автобуса Национальному паралимпийскому комитету

Автобусы будут использоваться для ежедневной организационной деятельности комитета в Астане и в филиале НПК в Алматы, в частности, для перевозки спортсменов. Два из четырех микроавтобусов были полностью переоборудованы под нужды паралимпийских спортсменов, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

В октябре прошлого года Toyota и НПК подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого любимый автомобильный бренд казахстанцев намерен поддерживать отечественную сборную на Паралимпийских играх, а также на других спортивных соревнованиях международного уровня вплоть до 2024 года. Компании совместно работают над укреплением спортивного духа казахстанцев и продвижением паралимпийских ценностей.

«Хотелось бы отметить, что корпорация Toyota является глобальным партнером Международного Паралимпийского движения, а также «Тойота Мотор Казахстан» благодаря международному сотрудничеству усиливает кооперацию на региональном уровне. Никогда ранее глобальные партнеры не принимали на себя обязательства по поддержке Национальных Паралимпийских Комитетов, но Toyota, как одна из самых передовых компаний в мире, смотрит дальше и видит глубже. Таким образом, сегодня мы являемся свидетелями исторического момента – укрепления партнерства НПК РК и компании «Тойота Мотор Казахстан». На глобальном уровне Toyota поддерживает паралимпийское движение Казахстана через образовательные программы. На национальном уровне, «Тойота Мотор Казахстан» предоставляет Паралимпийскому Комитету автобусы, специально оборудованные устройством для подъема инвалидных кресел. Благодаря этим автобусам логистика и организация учебно-тренировочных сборов паралимпийских спортсменов станет более эффективной и комфортной. Мы уверены, что этот вклад станет частью большого процесса в завоевание новых медалей и, в целом, в развитие паралимпийского спорта в Казахстане» - отметил исполнительный директор НПК Ерлан Сулейменов.

Это сотрудничество – часть новых глобальных инициатив Toyota. В 2017 году автомобильный бренд запустил глобальную корпоративную кампанию Start Your Impossible, чтобы донести информацию о своем стремлении к созданию более открытого, сильного общества, в котором каждый может бросить вызов невозможному.

Toyota считает, что важнейшие критерии формирования такого общества – это свобода и мобильность. Эти понятия выходят за рамки автомобилей. Речь идет о преодолении преград и воплощении своей мечты. Инициатива Start Your Impossible строится на этих ценностях и отражает идею компании обеспечить эту свободу всем без исключения. Ведь когда мы двигаемся свободно – все возможно.

Президент «Тойота Мотор Казахстан» Кит Мэтью Симмонс отметил, что Toyota никогда не мирилась с существующим положением вещей и бросала вызов невозможному со дня основания компании.

«Мы в Toyota с радостью предоставляем наши автомобили Национальному Паралимпийскому Комитету в рамках развития паралимпийского движения по всей стране. Паралимпийские спортсмены, которые ежедневно принимают новые вызовы вдохновляют нас своим духом непрерывного совершенствования, разделяя наше видение стремиться к лучшему. Я верю, что Паралимпийские игры способствуют тому, чтобы они максимально реализовывали свой потенциал, а мы со свой стороны готовы поддержать их», – отметил Симмонс.

Казахстан на зимних Паралимпийских играх 2018 в Пхенчхане представили шесть спортсменов в двух видах спорта – лыжные гонки и биатлон. Казахстанский спортсмен Александр Колядин завоевал золотую медаль в лыжной гонке на 1,5 км. Это «золото» стало первым для Казахстана на зимних Паралимпийских играх.