​Нацбанк снизил базовую ставку до 9%

Национальный банк понизил базовую ставку до 9% с коридором плюс-минус 1%. Регулятор также снизил ставки по предоставлению и изъятию ликвидности до 10% и 8%, соответственно, сообщает пресс-служба Нацбанка.

По словам председателя Нацбанка Данияра Акишева, решение обусловлено продолжающимся снижением годовой инфляции и инфляционных ожиданий, а также положительной динамикой мирового рынка нефти.

По данным регулятора, в мае годовая инфляция составила 6,2%. После небольшого роста, связанного с колебаниями российского рубля и ослаблением обменного курса тенге в апреле, в мае ожидаемая на год вперед инфляция снизилась до 6,0%. С начала года ожидаемая инфляция снизилась на 1,1%, опережая снижение уровня инфляции.

«Новый уровень базовой ставки, по нашим оценкам, будет способствовать сохранению инфляции внутри целевого коридора на текущий год и следующий год, а также достижению среднесрочного ориентира по инфляции в 4% к концу 2020 года», - заявил Акишев.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 9 июля 2018 года в 17:00 по времени Астаны.