​В рамках ипотечной программы «7-20-25» банки получат 200 млрд тенге

Казахстанские банки получат 200 млрд тенге для реализации жилищной программы «7-20-25», в будущем планируется увеличить сумму финансирования до 1 триллиона тенге. Это позволит удвоить текущий объем ипотечного портфеля банков - до 2 триллионов тенге, сообщает «Казинформ» со ссылкой на выступление заместителя председателя Нацбанка Алпысбая Ахметова.

Выступая на расширенном заседании комитета сената по финансам и бюджету, Ахметов отметил рост кредитования на 27%:

«Выдача новых кредитов в январе-апреле увеличилась на 27% или на 814 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате кредитный портфель банка по итогам апреля вырос в годовом выражении на 12,1%, если не учитывать влияние мер Нацбанка прошлого года, связанных с оздоровлением банковского сектора», – сказал он.

Сейчас Нацбанк реализует инициативы для обеспечения долгосрочного кредитования:

«Введение сберегательных депозитов позволит иметь банкам более длинное и предсказуемое фондирование. Около 400 млрд тенге банки получат на пять лет в рамках запускаемой программы инвестиции средств ЕНПФ в облигации банков. Предполагается обязательное паритетное участие рыночных игроков для увеличения такого фондирования. В ближайшие годы ожидаются на 1,2 трлн тенге кредитования крупными банками, которые выдадут банкам-участникам программы оздоровления. На сегодняшний день рефинансирование уже 865 млрд тенге, из которых выдано новых кредитов на сумму 170 млрд тенге», – сообщил он.