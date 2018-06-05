Президент России снова указал на неконституционный характер переворота в Украине и необходимость защищать свои военные объекты
​Путин вновь заявил о невозможности возврата Крыма в состав Украины
Фото с сайта EUOBSERVER.COM

Владимир Путин заявил австрийскому журналисту Армину Вольфу о том, что условий, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, нет и быть не может, пишут «Ведомости».

Президент России в очередной раз назвал переворот в Украине неконституционным, упомянул о необходимости охраны российских военных объектов в Крыму и защите интересов русскоязычного населения, а также о прописанном в уставе ООН праве нации на самоопределение.

Ведущий попытался «поймать» Путина на слове, предложив представить ситуацию с референдумом об отделении от России в Чечне или Дагестане. Президент отметил, что таков был план радикальных элементов «Аль-Каиды», но чеченский народ сделал другой выбор, получив значительную самостоятельность и оставшись в России. По аналогичному пути могли бы развиваться и отношения Киева и Донбасса, отметил Путин.

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