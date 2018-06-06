Мир за ночь. 5-6 июня 2018 года

В четырех областях Дагестана введен режим ЧС из-за саранчи; комиссия, расследующая крушение самолета, на борту которого был президент Польши Лех Качиньский, объявила о следах взрывчатки на обломках судна; МИД Грузии заявил о разрыве дипотношений с Сирией; «Газпром» получил согласие австрийских властей на продление контракта по поставкам газа до 2040 года; в Тверской области 51-летнего электрика приговорили к двум годам условно за пост против Путина во «ВКонтакте»; Олег Сенцов написал письмо главам G7.

В четырех районах Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации в связи с нашествием саранчи. Указ подписал врио главы Дагестана Владимир Васильев. Режим чрезвычайной ситуации введен на территориях муниципальных районов «Бабаюртовский район», «Кизлярский район», «Ногайский район» и «Тарумовский район».

Польская комиссия, занимающаяся расследованием крушения самолета под Смоленском, на борту которого был президент республики Лех Качиньский, объявила о следах взрывчатки на обломках лайнера и на теле одной из жертв. При этом в почве на месте крушения самолета соответствующие химические соединения не обнаружены. Ранее эксперты пришли к выводу, что один из регистраторов полета зафиксировал «воздействие на самолет очень большой энергии». Однако, по их мнению, на основании только этой информации нельзя утверждать, что на борту самолета произошел взрыв.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился в 2010 году во время захода на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту самолета находились 96 человек, все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году опубликовал отчет о расследовании. Согласно документу причиной авиакатастрофы стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а сажать самолет в сложных погодных условиях. Нынешние власти Польши не согласны с выводом МАКа. Расследование причин авиакатастрофы было возобновлено.

МИД Грузии заявил, что направил представительствам Сирии в ООН и Египте ноты о разрыве дипломатических отношений. Прекращение контактов между государствами принято решением правительства страны от 31 мая 2018 года. По данным министерства, постпред Грузии уже уведомил об этом генерального секретаря ООН. В конце мая власти Сирии объявили о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Стороны договорились установить дипотношения, идут переговоры об открытии представительств. В связи с этим грузинский МИД заявил, что Тбилиси намерен оборвать связи с Дамаском, официально оформленные в 1993 году.

Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и главой правительства республики Себастьяном Курцем. Во время переговоров с Ван дер Белленом российский лидер коснулся темы санкций. Он назвал ограничения «вредными» и отметил, что в их отмене заинтересованы все. После переговоров с Ван дер Белленом российский президент провел переговоры с австрийским канцлером Себастьяном Курцем. По итогам встречи «Газпром» получил согласие австрийских властей на продление контракта по поставкам газа до 2040 года.

Путин дал интервью Медиакорпорации Китая. Он заявил, что рассчитывает на то, что антироссийские санкции будут постепенно сниматься, а отношения с США и другими государствами, которые поддержали их применение, нормализуются. «Исхожу из того, что все-таки здравый смысл восторжествует, что все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься, и мы нормализуем наши отношения со всеми партнерами, в том числе и с Соединенными Штатами, и другими странами, которые пошли у них на поводу и эти санкции применяют»,— сказал российский президент.

В Тверской области 51-летнего электрика Владимира Егорова приговорили к 2 годам условно за пост против Путина во «ВКонтакте». По словам адвоката, Егорова приговорили к двум годам условно с испытательным сроком 3 года и запретом модерировать веб-сайты. Системный блок его компьютера изъяли в пользу государства. По версии следствия, Егоров разместил в сообществе «Граждане Торопца», которое он ведет во «ВКонтакте», текст, «содержащий в своей лингвистической конструкции призывы к осуществлению экстремистской деятельности». В публикации мужчина высказывался против Путина. Егоров свою вину не признает.

Приговоренный в России к 20 годам тюрьмы за подготовку терактов в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо лидерам G7, где он просит не сосредотачиваться только на его судьбе, а также оказать помощь и другим осужденным в России по политическим мотивам украинцам. В августе 2015 года суд приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014, к 20 годам колонии строгого режима. Его обвинили в создании террористической организации в Крыму и подготовке терактов на полуострове. 14 мая этого года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в России.