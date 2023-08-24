Правозащитники требуют исключить из законодательства Казахстана возможность блокировать и замедлять интернет

Коалиция правозащитных организаций запустила кампанию с требованием к властям Казахстана исключить из законодательства возможность блокировать и замедлять интернет. Одновременно запущена петиция с призывом отказаться от шатдаунов.

Инициаторы петиции и масштабной кампании - группа казахстанских и международных экспертов и организаций – указывают в своем пресс-релизе, что «интернет давно перерос коммуникационную роль, став одной из важнейших потребностей для общества, обеспечивая все сферы жизни человека».

«Шатдауны всегда оправдывались властями необходимостью обеспечения безопасности страны и граждан. Однако мировой опыт, статистика, примеры, в том числе из истории Казахстана, показывают, что отключения интернета на деле играют только деструктивную роль. Они нарушают права и свободы человека, а также способствуют этим нарушениями, когда, например, люди не могут сообщить о преступлениях», - отмечают инициаторы кампании.

«Шатдауны разрушают экономику страны, причиняя массу убытков и неудобств как гражданам, так и бизнесу. Отключения интернета по сути подрывают доверие общественности к принимаемым государством решениям, демонстрируя слабость информационной политики. В то время как интернет должен использоваться для информирования граждан, особенно в сложных ситуациях», - говорится в пресс-релизе.

Инициаторы напоминают о масштабном шатдауне во время Январских событий 2022 года.

«Очевидно, что многие жертвы в те дни погибли именно из-за отсутствия доступа к интернету, когда люди, не имея информации, выезжали в город и были застрелены», - отметили инициаторы петиции, призвав «не допустить повторения трагедии».

«Одним из аргументов сторонников отключения интернета является якобы предотвращение распространения дезинформации и недопущение разжигания вражды и ненависти, а также для подавления незаконных протестов. Однако нет ни одного доказательства, что отключение интернета обеспечивает безопасность граждан и предотвращает распространение дезинформации», - отмечают они.

«Наоборот, именно в дни Қанды Қаңтар мировому сообществу был представлен кыргызский якобы “террорист”, а на деле музыкант Викрам Рузахунов. С тех пор чудом спасенный от несправедливых обвинений джазмен из Кыргызстана стал живым аргументом, что централизованные госмедиа вместо социальных сетей и мессенджеров - это гораздо больший риск дезинформации населения», - отмечается в сообщении.

Инициаторы кампании подчеркивают, что вместо работы над ошибками и создания надежных правовых механизмов гарантий соблюдения прав казахстанцев на доступ к интернету, «правительство решило перейти к весьма порочной практике “белых списков”, которая представляется потенциально коррупциогенной, и при этом не решающей проблему по существу».

Инициаторы кампании, среди которых Eurasian Digital Foundation, Международный центр журналистики MediaNet, Правовой медиа-центр, Erkindik Qanaty, Digital Paradigm, Internet Freedom Qazaqstan, фонд "Гражданская Экспертиза", Роскомсвобода, Сетевые свободы, Access Now, планируют коллективные обращения в суды Казахстана, в том числе в Конституционный суд.