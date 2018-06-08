Казахстан и Китай на деловом совете подписали соглашения на $13 млрд.

На прошедшем в пятницу пятом заседании казахстанско-китайского делового совета было подписано более 40 документов на $13 млрд, сообщил председатель правления фонда «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов, сообщила пресс-служба фонда.

«В рамках визита (президента Казахстана в Китай - V) сегодня мы провели 5-ое заседание Делового совета, в котором приняло участие более 400 представителей деловых кругов Казахстана и Китая. Обсуждены практические вопросы нашей совместной деятельности. Подписано, как вы отметили, более 40 соглашений на 13 млрд долларов, в том числе 17 инвестиционных на общую сумму 8,7 млрд долларов, 8 финансовых на общую сумму 1,6 млрд долларов, 7 внешнеторговых на сумму 700 млн долларов и 8 некоммерческих», - сказал Есимов на встрече главы государства с представителями бизнеса КНР.

По словам Есимова, соглашения предусматривают инвестиции в свободную экономическую зону Казахстана, разработку проектов возобновляемой энергетики и месторождений, создание биохимического кластера.

Также он выразил надежду, что коммерческие банки и финансовые институты Китая начнут вести более широкую инвестиционную деятельность в республике. «В Казахстане на сегодняшний день работают три коммерческих банка с участием китайского капитала, а также планируется открытие представительства China Construction Bank, руководитель которого Цянь Голинь присутствует здесь. Мы надеемся, что китайские коммерческие банки смогут в ближайшее время финансировать не только китайские предприятия, осуществляющие деятельность в Казахстане, но и казахстанские компании», - отметил глава фонда «Самрук-Казына».

«Мы заинтересованы в дальнейшем, более динамичном развитии двухсторонних экономических отношений. Вчерашние переговоры лидеров двух стран, достигнутые договоренности, подписанные документы еще раз это подтверждают и дают новую прекрасную возможность для развития бизнеса, для взаимодействия бизнеса наших двух стран», - отметил также Есимов.

Как сообщает пресс-служба фонда «Самрук-Казына», в рамках заседания совета подписаны, в частности, соглашение, направленное на развитие логистических проектов в рамках трансграничной электронной коммерции, включая содействие по транспортно-логистической инфраструктуре на СЭЗ «Хоргос-Восточные Ворота». О сотрудничестве в этом направлении официально договорились казахстанская KTZ Express и китайская JD Logistics.

Среди других соглашений - о развитии авиагрузовых перевозок через Казахстан, в том числе по проекту «Rail-Air». Этот проект направлен на быструю доставку товаров из Китая в Европу. Соглашение между Airport Management Group и Beijing China-Russia united international logistics Co. Ltd позволит использовать для этого транзита воздушное пространство Казахстана.