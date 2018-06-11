Полиция Астаны будет работать в усиленном режиме с 20 июня по 8 июля

20 июня полиция Астаны перейдет на усиленный режим несения службы в связи с празднованием 20-летия столицы. Также в местах проведения праздничных мероприятий будет установлено круглосуточное дежурство со стороны руководящего состава органов внутренних дел, сообщает Казинформ .

«С 20 июня по 8 июля текущего года, в период празднования 20-летия Астаны, личный состав столичного гарнизона и близлежащих регионов - Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областей будет переведен на усиленный вариант несения службы. В эти дни охрана общественного порядка на территории города будет осуществляться усиленными полицейскими нарядами, а в местах проведения праздничных мероприятий будет установлено круглосуточное дежурство со стороны руководящего состава органов внутренних дел», - сообщил на пресс-конференции в СЦК председатель комитета административной полиции МВД Игорь Лепеха.

По его словам, всего в дни празднования в охране общественного порядка будет задействовано в столице порядка 3,5 тысяч сотрудников полиции, в том числе 1,2 тысяч военнослужащих Нацгвардии. Кроме того, отметил Лепеха, из числа сотрудников центрального аппарата МВД сформирован резервный сводный отряд.

«Особое внимание будет уделено активизации работы по борьбе с уличной преступностью, наведению порядка в микрорайонах, а также обеспечению дорожной безопасности. Приняты меры по обследованию мест хранения оружия и боеприпасов, взрывчатых материалов и сильнодействующих ядовитых веществ, усилена охрана важных объектов жизнеобеспечения города, взят под круглосуточную полицейскую охрану комплекс «Байтерек», - рассказал он.

Кроме того, для исключения несанкционированного проезда транспортных средств по объездным дорогам в столицу, минуя посты «Рубеж» на всех объездных путях, из числа сотрудников дорожно-патрульной полиции и СОБР будут выставлены блок-посты и созданы поисковые группы для несения службы по периметру столицы. Подразделениями транспортной полиции усиливается охрана общественного порядка на станциях, железнодорожных вокзалах и аэропортах.

День столицы отмечают в Казахстане 6 июля, в один день с днем рождения президента Нурсултана Назарбаева. 18 апреля вице-министр культуры и спорта Сакен Мусайбеков сообщил, что празднование 20-летия Астаны обойдется бюджету в 18,8 млрд тенге. На эти деньги планируется провести 85 мероприятий. Празднование будет проводиться в течение года по всему Казахстану.

28 апреля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил акимату Астаны совместно с министерством культуры и спорта разработать программу празднования 20-летия столицы, но «без расходов, чинно и серьезно».