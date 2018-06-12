Японские технологии применят в Казахстане для реконструкции водопроводов

Правительство Казахстана в экспериментальном порядке планирует применить японскую технологию при строительстве водопроводов. Она позволит продлить срок служб труб до 40 лет и улучшить качество воды. Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

Как напомнил министр, за 2011-2017 годы в рамках программы развития регионов из республиканского бюджета было выделено 494 млрд тенге, реализовано 1684 проектов в сфере водоснабжения и водоотведения в городах и селах. Наряду с программой развития регионов проекты по водоснабжению и водоотведению реализуются по госпрограмме «Нурлы жол», в рамках которой предусматривается внедрение механизмов возвратного финансирования с целью коммерциализации сектора: бюджетное кредитование, бюджетное субсидирование и софинансирование проектов, реализуемых по займам международных финансовых организаций.

Общие расходы по двум программам составили 600 млрд тенге. В итоге, построено и реконструировано порядка 23 тысяч км сетей. За шесть лет доступ населения к централизованному водоснабжению увеличен в городах с 82% до 93,8%, в селах - с 42,5% до 57,4%.

Говоря о новых подходах к дальнейшему развитию сектора, министр отметил, что необходимо произвести полную приборизацию и автоматизацию процессов водоканалов, что позволит снизить производственные потери до 15 %, утечки - до 2 %, за счет чего экономия составит до 35,7 млрд тенге в год.

«В целях снижения затрат из бюджета производить реконструкцию и модернизацию существующих сетей с применением современных технологий. В экспериментальном порядке планируется установить антикоррозийное оборудование по японской технологии (Mitsui), которое позволит преобразовать коррозию и продлить срок службы труб до 40 лет, улучшить качество воды», - сообщил Касымбек.

Так, по его словам, если реконструкция 100 км сетей с заменой труб стоит более 11,6 млрд тенге, то установка антикоррозийного оборудования на этой же протяженности сетей обойдется всего в порядка 618,5 млн тенге, то есть в 19 раз дешевле.

«После завершения эксперимента и в случае подтверждения заявленных результатов будет определена целесообразность дальнейшего применения данной технологии», - пояснил он.

Вместе с тем, до конца 2018 года планируется завершить работу по созданию единой интеллектуально-информационной системы с рабочим названием «E-Shanyraq», реализацией которой занимается АО «Казцентр ЖКХ».

«Данная система позволит внедрить основные инструменты цифровой экономики в ЖКХ - big data, блокчейн, индустриальный интернет», - подчеркнул он.

Он также напомнил, что в 2018 году принят стратегический план развития Казахстана до 2025 года, согласно которому необходимо до 2025 года обеспечить население страны централизованным водоснабжением в городах на 100%, а в селах – на 80%.