«Блокчейн нужно реализовывать, начиная с нотариата, заканчивая НДС» - Сулейменов

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов считает, что технологии блокчейн необходимо внедрять в Казахстане массово, а вопрос использования криптовалют является неоднозначным и он будет рассмотрен в ближайшее время на совете по экономической политике при премьер-министре.

«Блокчейн и криптовалюты являются сейчас широко и подробно обсуждаемым явлением нашей жизни. Эту работу мы проводим…. Но так как международного опыта не так много, и он достаточно сильно разнится, в некоторых странах криптовалюты признаны полностью, в некоторых запрещены вообще. Поэтому какого-то единого вектора и направления трудно нам задать. Но эта работа продолжается», - рассказал Сулейменов в ходе отчетной встречи с населением.

По его мнению, блокчейн – это способ фиксации данных, подтверждения достоверности. «Другого мнения быть не может, это необходимо реализовывать, начиная с нотариата, и заканчивая налоговыми вещами НДС и так далее», - подчеркнул он.

А вот с криптовалютами вопрос сложнее, потому что «валюта призвана отражать мощь и способность того или иного эмитента отвечать по своим обязательствам». Он напомнил, что практически все валюты обеспечиваются национальным банком, страной.

В случае с криптовалютой сложно определить, кто является эмитентом, и насколько они могут выполнять свои обязательства, не говоря о сложности процесса эмиссии самой криптовалюты. Поэтому вопрос неоднозначный. У меня более сдержанное отношение (к ней), нежели к блокчейну. Тем не менее, мы эту работу ведем и в течение этого полугодия у нас будут уже рассмотрены эти вопросы на совете по экономической политике при премьер-министре», - заключил министр.