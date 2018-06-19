Программа «7-20-25» начнёт действовать до конца года

Правление Национального банка утвердило программу ипотечного жилищного кредитования «7-20-25», идею которой в марте 2018 года выдвинул президент Нурсултан Назарбаев. Ожидаемый срок начала её реализации – вторая половина этого года. На первом этапе банки получат в рамках неё 200 млрд тенге, сообщает пресс-служба регулятора.

Программа была утверждена постановлением от 31 мая 2018 года, она определяет основные критерии работы выдачи ипотеки:

«Программа определяет основные условия выдачи ипотечных жилищных займов, критерии к заемщикам и банкам для участия в программе, порядок взаимодействия банков с оператором, а также меры, которые должны быть приняты на уровне законодательных актов для успешной реализации программы <…> Ожидаемый срок начала реализации Программы «7-20-25» - вторая половина текущего года», – говорится в сообщении.

Согласно поручению президента Казахстана, разработанная программа, как часть пяти социальных реформ, должна позволить большему числу казахстанцев приобрести собственное жилье. Для этого обозначены низкая ставка вознаграждения (7% годовых), небольшой первоначальный взнос (20%) и срок займа (до 25 лет).

Размер займа варьируется от региона к региону. Так, например, для городов Астана, Алматы, Актау и Атырау предусмотрена сумма до 25 миллионов тенге, 15 миллионов тенге – для других регионов.

Оператором выступит вновь созданная дочерняя организация Нацбанка – АО «Ипотечная организация «Баспана». Перечень банков-участников будет размещен на сайте Национального банка после того, как они заключат договора с организацией «Баспана». Ожидается, что казахстанские банки получат 200 млрд тенге для реализации жилищной программы «7-20-25», в будущем её размер планируется увеличить до 1 триллиона тенге.