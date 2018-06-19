Участникам спора по Карачаганаку предлагают ​поддержать добычу на месторождении за $1,5 млрд

Для поддержания добычи на Карачаганаке потребуется $1,5 млрд. Выполнить эти обязательства министерство энергетики предложит участникам спора вокруг Карачаганака, переговоры с которыми уже завершаются, заявил во время отчетной встречи с населением глава ведомства Канат Бозумбаев.

«На Карачаганаке у нас фактически завершаются переговоры по урегулированию тех претензий, которые мы к ним предъявляли. В рамках переговоров хотим, чтобы они на себя взяли обязательства по проекту поддержания полки добычи – это тоже новый проект, 1,5 млрд долларов стоимость в этих пределах», - сообщил Бозумбаев.

По его словам срок реализации проекта 2020 год. Для этого потребуется модернизация газовых мощностей, строительство четвёртого компрессора и пятого внутрипромыслового трубопровода. Кроме того, добавил он, идут переговоры о будущем расширении и двух новых проектах. «Мы хотим, чтобы они взяли на себя обязательства по срокам и объемам», - подчеркнул министр.

В конце октября 2015 года агентство Bloomberg сообщало, что правительство Казахстана может предъявить штраф в $2 млрд консорциуму Карачаганак Петролиум Оперейтинг. Bloomberg связывал его причину с невыполнением обязательств по договору о разработке месторождения. В качестве возмещения ущерба государство могло увеличить свою долю в Карачаганаке.

В середине ноября 2015 года тогдашний министр энергетики Владимир Школьник заявлял, что ведомство не предъявляло претензий к КПО. Однако в начале июня 2016 года издание Financial Times писало, что консорциум предложил заплатить казахстанскому правительству около $300 млн. за разрешение споров.

В июле 2016 года новый министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что ведёт «дружественные переговоры» с акционерами КПО. Информацию о намерении страны обратиться в арбитраж он называл несоответствующей действительности. В конце декабря 2016 года он также сообщал, что Казахстан получил «определенное предложение» от участников карачаганакского консорциума. Бозумбаев подчёркивал, что, если руководство страны будет удовлетворено его условиями, арбитраж с консорциумом будет прерван.

«Карачаганак Петролиум Оперейтинг» - консорциум компаний, разрабатывающих нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак, расположенное вблизи города Аксай Западно-Казахстанской области. В консорциум входят BG Group, Eni (каждой принадлежит по 29,25%), Chevron (18%), «Лукойл» (13,5%) и «КазМунайГаз» (10%).