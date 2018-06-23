Почти 59 тысяч выпускников приняли участие в ЕНТ за три дня

За первые три дня в едином национальном тестировании приняли участие 58 967 выпускников, средний балл по республике составил 83, сообщил в субботу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций директор РГКП «Национальный центр тестирования» министерства образования и науки Рамазан Алимкулов. Он также сообщил, что на данный момент всего один человек набрал 139 баллов из 140 возможных.

«В базе зарегистрировано 61 098 заявлений на участие в ЕНТ, из них по факту приняли участие 58 967, что составляет 96,5%. В прошлом году это показатель составлял 95%», - сообщил Алимкулов.

Преодолели пороговый уровень 50 468 человек или 85,6%, что в сравнении с прошлым годом выше на 1,5%. Не преодолели пороговый уровень 8 499 выпускников или 14,4% от общего количества.

«Средний балл по республике составил 83. В прошлом году средний балл составлял 80. Максимальный балл – 139. К сожалению, еще никто не набрал 140 баллов – наивысший максимальный балл, но впереди у нас еще пять дней ЕНТ, мы ожидаем и надеемся, что это высокая планка будет преодолена», - отметил директор центра тестирования.

Вместе с тем количество участников, набравших от 130 до 139 баллов составляет 704 выпускника по Казахстану.

Кроме того, впервые в текущем году ЕНТ можно сдавать на английском языке. Этим правом пока воспользовались всего семь человек – из Астаны, Алматы и Костаная. Их средний балл также составил 83.

За три дня тестирования за нарушения правил тестирования из аудиторий было удалено три человека, в прошлом году – 10.