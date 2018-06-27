​Страны ЕАЭС будут защищать трудовые права своих граждан

В среду на пленарном заседании мажилис одобрил проект закона о порядке расследования несчастных случаев на производстве. Как сообщила депутатам министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова, за прошлый год на территории Казахстана произошло два несчастных случая с гражданами Российской Федерации.

«Соглашение направлено на защиту трудовых прав граждан Республики Казахстан, Российской Федерации, Беларуси, Киргизии и Таджикистана, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве. Соглашение призвано закрепить порядок расследования несчастных случаев с гражданами не только осуществляющими трудовую деятельность в период соответствующей служебной командировки, но и трудоустроенными самостоятельно, а также на основании организованного набора рабочей силы», - рассказала Абылкасымова.

Она пояснила, что порядок расследования несчастных случаев на производстве, произошедших с гражданами одного из государств-членов ЕАЭС на территории другого, устанавливается в соответствии с законодательством государства трудоустройства. При этом соглашение утверждает единую для стран ЕАЭС форму акта о несчастном случае на производстве.

«По окончанию расследования работодатель обязан выдать работнику, пострадавшему от несчастного случая, или его доверенному лицу акт о несчастном случае. При этом, один экземпляр акта отправляется в государственную инспекцию труда государства трудоустройства. По окончанию расследования группового несчастного случая, несчастного случая с тяжёлым или со смертельным исходом, акт, вместе с материалами расследования направляется уполномоченному органу государства, гражданином которого является пострадавший. Документы, выданные в связи с расследованием несчастного случая или их заверенные копии, оформленные на территории одной из стран участник ЕАЭС, принимаются другими странами ЕАЭС без легализации», - подчеркнула министр.

Что касается возмещения вреда пострадавшим, то оно осуществляется в соответствии с законодательством государства трудоустройства.

В целом, как рассказала Абылкасымова, по данным органов внутренних дел в Казахстане в прошлом году осуществляли деятельность 48 072 человека из России, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.

«По данным инспекции труда в прошлом году было два несчастных случая произошли с гражданами России. Соответствующие расследования проведены и все материалы в установленном порядке были направлены в уполномоченные органы», - заверила она.