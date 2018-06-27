​По итогам третьей сессии мажилис одобрил 91 законопроект

В среду мажилис провёл заключительное пленарное заседание третьей сессии шестого созыва. С сентября 2017 года по сегодняшний день депутаты рассмотрели 128 законопроектов, 91 из которых был одобрен и направлен в сенат.

«В нынешнюю сессию было проведено 38 пленарных заседаний мажилиса, на которых мы с вами обсудили 263 вопроса. За этот период на рассмотрении палаты находилось 128 законопроектов, из которых 91 одобрен и направлен в сенат», - подвёл итоги сессии спикер палаты Нурлан Нигматулин.

По его словам, именно в период третьей сессии глава государства на совместном заседании палат парламента обнародовал свои пять новых социальных инициатив. И депутатами рассмотрены и приняты все необходимые законы, направленные на реализацию этих масштабных инициатив.

«Третья сессия, можно сказать, стала сессией социальной модернизации. В целом, нами было одобрено много важных законопроектов, направленных на реализацию стратегического курса главы государства, мы занимались не только законотворчеством. Также мажилисом было проведено 18 правительственных часов, два парламентских слушаний, 13 круглых столов, 21 выездное заседание комитетов мажилиса. Причем, практически во всех регионах нашей страны и три международные конференции», - подчеркнул спикер.

Впереди у депутатов выезды в регионы, где они будут встречаться с избирателями всех частей страны.

«Предложения, которые прозвучат в ходе этих встреч, конечно же должны будут нами учтены в дальнейшей законотворческой работе», - резюмировал Нигматулин.