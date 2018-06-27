Два пропускных пункта на границе Казахстана и Кыргызстана станут многосторонними

Правительство Казахстана предложило внести изменения в соглашение с Кыргызстаном о пунктах пропуска через государственную границу. Кабмин предлагает сделать многосторонними ряд автодорожных пропускных пунктов, передает агентство КирТАГ.

В частности, многосторонними могут стать переходы между автодорожными пропускными пунктами «Токмок» в Тюпском районе Иссык-Кульской области Кыргызстана и «Кеген» в Раимбекском районе Алматинской области Казахстана, а также между пунктами «Кен-Булун» в Ыссык-Атинском районе Чуйской области и «Аухатты» в Кордайском районе Жамбылской области.

Сейчас оба пропускных пункта являются двусторонними. Это означает, что пересекать границу через них могут только граждане Казахстана и Кыргызстана. Через многосторонние же пункты границу смогут переходить лица любой национальности и транспортные средства, принадлежащие любым государствам.

Кроме того, казахстанский автодорожный пункт «Айша-Биби» в Жамбылском районе Жамбылской области, соединяющийся с кыргызским «Чалдыбар» в Панфиловском районе Чуйской области, намерены переименовать в «Сыпатай батыр-автодорожный» в Меркенском районе Жамбылской области.

«Основания принятия проекта (…) – в целях увеличения товарооборота и развития сотрудничества в туристической сфере государств Центрально-Азиатского региона», – пояснил министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 11 июля.