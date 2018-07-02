Ликвидирован главный «финансист» Исламского государства в Ираке

Абу Убейду, главного «финансиста» террористической группировки, ликвидировали курдские военизированные формирования "пешмерга" при поддержке возглавляемой США коалиции, сообщает ТАСС, со ссылкой на телеканал Rudaw.
«В результате совместной операции удалось ликвидировать трех полевых командиров ИГИЛ, в том числе боевика Абу Убейду, отвечавшего за финансирование группировки», – рассказал командующий силами ополчения «пешмерга» Махмуре Сирвана.
Террористы укрывались в горном районе близ Махмура, на севре Ирака.
В 2015 году иракские правительственные силы при поддержке международной коалиции начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных боевиками ИГИЛ районов. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГИЛ, однако позднее неоднократно повторял, что угроза терроризма по-прежнему сохраняется.
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