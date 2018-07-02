Ликвидирован главный «финансист» Исламского государства в Ираке

Абу Убейду, главного «финансиста» террористической группировки, ликвидировали курдские военизированные формирования "пешмерга" при поддержке возглавляемой США коалиции, сообщает ТАСС , со ссылкой на телеканал Rudaw.

«В результате совместной операции удалось ликвидировать трех полевых командиров ИГИЛ, в том числе боевика Абу Убейду, отвечавшего за финансирование группировки», – рассказал командующий силами ополчения «пешмерга» Махмуре Сирвана.

Террористы укрывались в горном районе близ Махмура, на севре Ирака.

В 2015 году иракские правительственные силы при поддержке международной коалиции начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных боевиками ИГИЛ районов. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГИЛ, однако позднее неоднократно повторял, что угроза терроризма по-прежнему сохраняется.