Данные будут использоваться в медицине и криминалистике
В Казахстане создадут базу данных ДНК населения
Фото Данияра Мусирова

Лаборатория по диагностике ДНК в области медицинской генной инженерии появится в Астане на базе Назарбаев Университета, передает агентство Sputnik.

«Использование генных технологий, создание системы базы данных ДНК населения может быть применимо для общественной безопасности, борьбы с преступностью, в судебной экспертизе, для выявления и предотвращения болезней, в том числе раковых и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, это поможет персонифицировать ряд лекарственных препаратов индивидуально каждому человеку», - объяснили в пресс-службе акима Астаны.

Управляющая компания специальной экономической зоны «Астана-Технополис» и компания «Майкроред Казахстан» заключили меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании на Форуме мэров городов стран Шелкового пути Global Silk Road.

Китайская головная компания Microread Genetic работает с 2007 года. Она разрабатывает технологии генетического анализа, позволяющие обнаружить генетические заболевания у новорожденных и раковые опухоли.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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