Мир за ночь. 4-5 июля 2018 года

В Канаде из-за сильной жары погибли 17 человек; после выхода США из иранской ядерной сделки Тегеран может снизить масштабы сотрудничества с МАГАТЭ; Дональд Трамп призвал ОПЕК снизить цены на бензин и обвинил организацию в том, что она прилагает для этого недостаточно усилий; в июле IKEA откроет свой первый магазин в Индии.

Пострадавшие в британском городе Эймсбери люди были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», пишет ТАСС. «После изучения образцов я могу подтвердить, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», который был определен как то же самое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль», - сказал журналистам шеф контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу. Он не исключил связи между двумя инцидентами.

Полицейский отметил, что оба человека - британские подданные и «продолжают находиться в критическом состоянии». Представитель Скотленд-Ярда также рассказал об отсутствии свидетельств того, что пострадавшие в Эймсбери люди были специально выбраны в качестве цели. «Нет ничего в их прошлом, что могло как-то позволить предположить это», - сказал Базу. Он обратил внимание на то, что речь идет о масштабном расследовании. «Порядка 100 следователей из контртеррористической полицейской сети сейчас занимаются этим расследованием вместе с коллегами из полиции графства Уилтшир», - отметил представитель Скотленд-Ярда.

В Канаде из-за сильной жары погибли 17 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Globe and Mail. Ранее сообщалось о 15 погибших. По данным издания, 12 человек скончались из-за сильной жары в районе города Монреаль, где температура в среду достигла +40 градусов. Ожидается, что жара здесь не спадет до пятницы. Еще пять человек погибли в регионе Восточные кантоны. Также сильная жара наблюдается в области Южное Онтарио. Ранее служба оказания экстренной медицинской помощи сообщила, что ежедневно получает более 1,2 тысячи звонков. Власти города принимают срочные меры, в частности, был увеличен период работы бассейнов. Также, по данным издания, в Монреале и Торонто власти организовали «прохладительные центры», где есть помещения с кондиционерами и прохладительные напитки.

После выхода США из иранской ядерной сделки Тегеран может снизить масштабы сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), пишет Коммерсант. «Ответственность за изменение уровня сотрудничества Ирана с МАГАТЭ лежит на тех, кто создал эту новую ситуацию (вокруг иранского соглашения)», - заявил президент Ирана Хасан Роухани после встречи с гендиректором МАГАТЭ Юкией Амано. По его словам, если Иран не будет получать выгоды от ядерного соглашения, то власти могут принять «новые решения» относительно достигнутой договоренности. О каких именно решениях идет речь, президент Ирана не уточнил. «Ядерная активность Ирана всегда служила мирным целям, но именно Иран будет определять уровень сотрудничество с МАГАТЭ», - добавил Роухани.

Президент США Дональд Трамп призвал Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизить цены на бензин и обвинил организацию в том, что она прилагает для этого недостаточно усилий, сообщают «Известия». На своей странице в социальной сети Twitter президент США написал, что цены продолжают расти, пока Соединенные Штаты обеспечивают различным странам–членам организации защиту. 1 июля Трамп заявил, что ОПЕК манипулирует мировыми ценами на нефть и также призвал организацию прекратить данные действия.

30 июня американский лидер заявил, что саудовский король согласился увеличить добычу нефти в стране в пределах 2 млн баррелей в сутки. Однако позже данную информацию опроверг неназванный саудовский чиновник — по его словам, король лишь подтвердил способность государства удовлетворить потребности рынка. В 2016 году страны ОПЕК и крупные нефтепроизводители договорились сократить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября того же года. Сделка дважды продлевалась, а в июне страны ОПЕК+ одобрили увеличение добычи на 1 млн баррелей в сутки в целях предотвращения перевыполнения соглашения.

В этом месяце IKEA откроет свой первый магазин в Индии, пишет The Bell. Компания тщательно готовилась к этому в течение нескольких лет, изучая специфику рынка: ее сотрудники посетили более тысячи индийских домов, чтобы выяснить, как живут будущие клиенты. В результате в первой в стране IKEA будет сразу несколько местных особенностей — например, знаменитые шведские фрикадельки будут готовить из курицы и овощей: 37% индийцев вегетарианцы и в целом не жалуют свинину и говядину — привычные ингредиенты фрикаделек. Под рынок поменяют и ценовую политику, и ассортимент, и дополнительные сервисы.