Казахстан и ОАЭ договорились о передаче осужденных лиц

Теперь 5 граждан Казахстана смогут ходатайствовать об экстрадиции
В Астане в рамках официального визита наследного принца Абу-Даби шейха Мохаммада бен Заид Аль Нахаяна между Генеральным прокурором Кайратом Кожамжаровым и министром юстиции ОАЭ Султаном бен Саид Аль-Бади подписал договор о передаче осужденных лиц, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
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