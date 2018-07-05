Казахстан и ОАЭ договорились о передаче осужденных лиц

В Астане в рамках официального визита наследного принца Абу-Даби шейха Мохаммада бен Заид Аль Нахаяна между Генеральным прокурором Кайратом Кожамжаровым и министром юстиции ОАЭ Султаном бен Саид Аль-Бади подписал договор о передаче осужденных лиц, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным надзорного органа, документ позволит гражданам обеих стран - в случае их осуждения за преступления к лишению свободы за рубежом - отбывать назначенное наказание у себя на родине.

«В настоящее время в ОАЭ отбывают наказание 5 казахстанских граждан, которые после ратификации Договора смогут ходатайствовать об экстрадиции», - пояснили в Генпрокуратуре.

С 16 марта 2009 года между двумя странами действует договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче лиц. За этот период Казахстану выдано 9 лиц, скрывавшихся на территории ОАЭ.

Объединенные Арабские Эмираты стали еще одной страной Персидского залива, с которой у Казахстана создана вся необходимая международно-правовая база для сотрудничества в области борьбы с преступностью, обеспечения законности и правопорядка, а также защиты основополагающих прав и интересов граждан, заключили в пресс-службе.