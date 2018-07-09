Власти Китая попросили ряд местных СМИ не критиковать Трампа из-за торговой войны

Несколько государственных СМИ Китая получили от властей распоряжение смягчить критику в отношении президента США Дональда Трампа из-за введения Вашингтоном торговых пошлин, сообщает Коммерсант со ссылкой на газету South China Morning Post.

По словам одного из источников китайской газеты, власти КНР поручили «не использовать агрессивных выражений» в отношении президента США. При этом два других собеседника издания заявили, что им никаких инструкций от властей не поступало.

Как отмечает газета, несмотря на обострившиеся торговые отношения с Вашингтоном, китайские СМИ и официальные лица «до сих пор не возлагали вину на президента США или его должностных лиц». Таким образом китайские издания и чиновники пытаются избежать дальнейшей эскалации конфликта, чтобы не превращать ситуацию в «войну взаимных оскорблений». Какие конкретно издания получили распоряжение не критиковать господина Трампа, South China Morning Post не уточняет.

Решение Дональда Трампа о введении 25%-ных пошлин на импортируемые из Китая товары общей стоимостью $34 млрд вступило в силу 6 июля. В тот же день КНР объявила об ответных пошлинах.