Vласть проведет второй ежегодный фестиваль The Art of Storytelling

Спикеры расскажут о том, как создавались, «упаковывались» и продвигались истории. Как и в прошлом году, Vласть пригласила выступить на фестивале спикеров, которые специализируются на различных форматах – от журналистских расследований до использования искусственного интеллекта в медиа.

Перед аудиторией фестиваля выступят Уолтер Робинсон, руководитель отдела расследований The Boston Globe, Иван Колпаков, главный редактор издания Meduza, Кейтлин Ху, редактор, и Лорен Браун, директор спецпроектов издания Quartz, известные российские тележурналисты Катерина Гордеева и Роман Супер, руководитель пекинского бюро The Guardian Лили Куо, а также фотожурналисты Евгений Фельдман и Гленна Гордон.

Каждый из спикеров – профессионал в журналистике. Истории, фильмы, фотоистории и расследования, которые будут представлены на фестивале The Art of Storytelling, были удостоены различных наград, в том числе Пулитцеровских премий и премии World Press Photo.

Фестиваль организует команда интернет-журнала Vласть при поддержке генерального партнера – компании Chevron и партнеров – Air Astana, университета Narxoz, посольства США, ImpactHub Almaty, InterContinental Almaty, Bkitzer, Coffee Original и RedBull.

Приобрести билеты на фестиваль можно уже сегодня. Стоимость билетов до 5 августа составит 10,000 тенге, с 5 августа до 5 сентября – 15,000 тенге.

Страница фестиваля https://storytelling.vlast.kz/