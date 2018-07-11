В Казахстане заработает радио для людей с особыми потребностями

Социальное интернет-радио Sector X создают в основном незрячие и слабовидящие журналисты, но в команде также есть сотрудники с другими физическими ограничениями. Основная тема передач – жизнь людей с ограниченными возможностями в Казахстане. Сейчас радио работает в фоновом музыкальном режиме, а осенью будут запущены первые авторские программы.

«У нас в Казахстане существует 41 интернет-радио, но не всегда есть тематические подборки, посвященные именно людям с особыми потребностями. Это радио будет вещать обо всех проблемах и вопросах людей с инвалидностью», – отмечает Сауле Алпысова, директор общественного фонда Reliance. На радио планируется вести циклы передачи об инклюзивном образовании и спорте, о правах людей с ограниченными возможностями, об информационных технологиях, а также – программу для мам детей с особыми потребностями. Контент будет создаваться на русском и казахском языках, вещание будет круглосуточным. Слушатели также смогут дозвониться в эфир и задать свои вопросы психологу.

Проект начался полгода назад, когда общественный фонд Reliance и казахская ассоциация «Равный-Равному» стали бесплатно обучать незрячих и слабовидящих людей различным профессиям в области медиа и журналистики. Эти занятия проходили при поддержке Программы развития ООН. После окончания курсов выпускники задумались о том, как применить полученные знания, и решили совместно с фондом Reliance создать первое в стране радио для людей с особыми потребностями. Проект получил финансирование Фонда Первого Президента на ежегодной ярмарке социальных проектов, и теперь у команды из десяти журналистов есть своя студия. У каждого из участников команды есть основная работа, а на радио они пока заняты как волонтеры.

Помещение для студии записи предоставил университет Нархоз, а Международный университет информационных технологий – студию для сведения звука и постпроизводства. Доход радио планирует получать за счет рекламы различных НПО, работающих в этой сфере. По словам Алпысовой, о самоокупаемости речи пока не идет. «Мы будем обращаться в департамент министерства труда и социальной защиты, чтобы журналистам платили какую-то заработную плату, – говорит Алпысова. – Может быть, еще в комитет связи – это ведь их тематика».

В перспективе радио Sector X планирует приобрести свою радиоволну, запустить мобильное приложение и, возможно, расширить контент в сторону производства телевизионных сюжетов. Молодые участники команды считают, что важно создавать контент в социальных сетях и вести в них прямые трансляции. Алпысова же видит будущую роль социального радио еще и в том, чтобы предоставить неправительственному сектору и государству платформу для обсуждения проблем людей с инвалидностью.

По статистике, приведенной фондом Reliance, сейчас в Казахстане состоят на учете 652 000 человек с инвалидностью. По словам Алпысовой, радио Sector X поможет многим из них больше узнать о своих правах и начать социализироваться. «Несколько лет назад я прочитала, что в России есть такое радио. Я им очень позавидовала и подумала, когда же у нас в Казахстане будет такое? Со своей стороны, я тоже буду им всячески помогать», – заключила председатель алматинского филиала общества слепых Кабира Конурбаева.