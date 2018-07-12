Мир за ночь. 11-12 июля 2018 года

Бывший технолог Tesla обвинил компанию в обмане инвесторов и использовании опасных батарей при сборке электромобилей; Израиль нанес ракетные удары по объектам сирийской армии; сборная Хорватии вышла в финал чемпионата мира по футболу; в Ереване арестовали племянника бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

НАТО считает, что Россия ведет провокационную деятельность у границ НАТО, в том числе, размещая ракеты в Калининграде. «Условия безопасности в евроатлантическом регионе становятся все менее устойчивыми и предсказуемыми как следствие осуществляемой Россией неправомерной и незаконной аннексии Крыма и продолжающейся дестабилизации восточной части Украины, растущей провокационной военной деятельности России, в том числе вблизи границ НАТО», - говорится в заявлении саммита. Кроме того НАТО намерена в случае «гибридной войны» задействовать статью пятую устава о коллективной обороне, как и в случае вооруженного нападения. Военное объединение готово оказать содействие любому союзнику на любой стадии гибридной кампании.

Бывший технолог Tesla Мартин Трипп, уволенный в начале лета, подал заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Он утверждает, что Tesla обманывает инвесторов и использует опасные батареи при сборке электромобилей. Также, по словам Триппа, компания в течение нескольких месяцев завышала данные о количестве выпускаемых автомобилей Model 3. Компания фактически выпускала в отчетном периоде на 44% автомобилей меньше, чем заявляла. Tesla отрицает все обвинения. В середине июня компания подала в федеральный суд штата Невада иск против Триппа. Компания обвинила бывшего технолога в разработке программного обеспечения, взламывающего производственную операционную систему Tesla. Компания считает, что Трипп передал несколько гигабайт информации третьим лицам. Помощник генпрокурора штата Нью-Йорк Стюарт Мейснер считает, что Tesla могла подать иск против Триппа для того, чтобы опорочить его и заставить замолчать.

Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по нескольким объектам сирийской армии в пограничной провинции Эль-Кунейтра, системы ПВО Сирии отразили атаку. Израильские военные заявили, что удары были сделаны в ответ на проникновение на территорию Израиля сирийского беспилотника. Ранее армия Израиля с помощью ракеты Patriot сбила беспилотник, прилетевший со стороны Сирии. Он пролетел 10 км, выполняя разведывательную миссию.

Сборная Хорватии одержала победу над Англией со счетом 2:1, забив решающий гол во втором дополнительном тайме, и впервые в истории добралась до финала мирового первенства.Таким образом Хорватия сыграет в финале со сборной Франции, одолевшей в полуфинале бельгийцев. Матч за чемпионский титул состоится в «Лужниках» в воскресенье, 15 июля. В поединке за третье место сразятся Бельгия и Англия, игра пройдет в Санкт-Петербурге в субботу.

Суд в Ереване арестовал на два месяца племянника бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Айка Саргсяна. Его обвиняют в покушении на убийство и незаконном хранении оружия. По версии следствия, в 2007 году Айк Саргсян под воздействием наркотиков стрелял в мужчину. Пострадавший был доставлен в больницу, в тот же день его знакомый Артур Гевондян пришел в полицию с повинной. Он рассказал, что нашел во дворе детского сада пистолет и случайно выстрелил в своего друга. Уголовное дело тогда закрыли. В конце июня 2018 года пострадавший сообщил в полицию, что его ранил не Гевондян, а Айк Саргсян у себя дома, в комнате телохранителей. Также другого брата бывшего президента Армении Левона Саргсяна и его дочь Ани подозревают в присвоении $6,8 млн. Их объявили в розыск. У сына Левона Саргсяна Нарека при обысках также нашли оружие, наркотики и похищенные картины.